Какие цены на золото

В среду, 2 июня, спотовые цены на золото выросли на 0,3% до 3 347,59 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США также выросли на 0,3% до 3 358,10 доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно отчету о занятости в США, в июне неожиданно сократилось количество рабочих мест в частном секторе, а прирост рабочих мест в предыдущем месяце оказался меньше, чем изначально предполагалось.

После публикации данных трейдеры повысили свои ожидания снижения процентной ставки ФРС.



Шокирующие данные о потере 33 тысяч рабочих мест в частном секторе – первые чистые убытки с начала 2023 года – подтолкнули рост цен на золото,

– сказал независимый трейдер металлов Тай Вонг.

Это повышает ставки вокруг ежемесячного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Он должен быть опубликован в четверг, 3 июля, и даст более полное представление о состоянии рынка труда.

Если завтрашний отчет о занятости окажется крайне слабым, вполне возможно, что снижение ставки состоится уже в июле,

– добавил Вонг.

Важно! Золото, традиционно считающееся защитным активом в периоды экономической неопределенности, также выигрывает от низких процентных ставок.