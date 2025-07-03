За что хотят национализировать имущество Струкова
Генеральная прокуратура России хочет национализировать активы, принадлежащие семье Константина Струкова и его близким соратникам. В них входит и доля в ПАО "Южуралзолото", четвертой по величине золотодобывающей компании в России, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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66-летний Струков подозревается в незаконном управлении активами, занимая государственную должность. Ранее на этой неделе силы безопасности провели обыск в штаб-квартире "Южуралзолота" в городе Челябинск.
Почему это свидетельство экономического кризиса
Это дело подчеркивает растущие риски, с которыми сталкивается бизнес в России. Местные власти активизируют усилия по национализации активов с тех пор, как Кремль ввел войска в Украину в 2022 году.
Примечательно! С 2022 года российские власти вернули себе активы на триллионы рублей. Под особым вниманием – олигархи, которые имеют двойное гражданство, проживают за рубежом или занимают государственные должности.
Кто такой Константин Струков
Струков, член правящей партии "Единая Россия", был депутатом Челябинской областной думы. Его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов – активы "Южуралзолота" лежат в основе его бизнеса. Олигарх находится под санкциями США, Европейского союза и Великобритании. Активы принадлежат его дочери Александре, которая имеет швейцарское гражданство.