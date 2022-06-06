Согласно последним данным Нацбанка, в Украине нормализовалась доля предприятий, которые существенно сократили количество работников ( речь идет о 30% ) и тех, кто не сокращал свой штат.

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В среднем ситуация в контексте занятости стала лучше, однако здесь роль может играть сезонный фактор. В то же время этот показатель все еще на 25% меньше, чем было до полномасштабного вторжения России в Украину. В начале марта эта цифра достигала 40%.

Ситуация с зарплатами в Украине

В Украине большинство предприятий не в состоянии сохранить тот уровень зарплат, который был на довоенном уровне. Согласно данным разных опросов, на которые ссылается Нацбанк, в частном секторе зафиксировали падение уровня заработной платы в диапазоне от 25% до 50% по сравнению с тем, что было до 24 февраля 2022 года.

В центробанке сообщили, что самый высокий показатель обнаружили в двух секторах: добывающая промышленность и строительство. Кроме того, шаг за шагом растет доля компаний и бизнесов, снижающих заработную плату на уровне 10% – 50%. Среди них такая динамика касается следующих сфер:

энергетика;

сектор услуг;

транспорт;

торговля.

К теме! В то же время среди сельскохозяйственных предприятий преобладает другой тренд. Там преобладают компании, которые не изменяли или даже повысили уровень заработной платы для работников.

В то же время по данным экспертов, в мае 2022 года зарплаты стали меньше на 10 – 60%. Цифры зависели от сферы деятельности. В то время как возросла плата для представителей нескольких профессий. Речь идет про:

водителей,

медиков,

фармацевтов,

работников в сферах перерабатывающей индустрии и сельского хозяйства.

Согласно последнему отчету НБУ, немного лучшая ситуация была зафиксирована в бюджетном секторе. Людей частично отправляли в простой с выплатой 2/3 заработной платы. Однако домохозяйства поддерживают в контексте доходов благодаря следующим инструментам:

социальным выплатам,

повышением пенсий,

увеличение уровня выплат украинским военным.

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