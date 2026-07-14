России требуется меньше валюты: Путин удивил заявлением о курсе рубля

Во вторник, 14 июля, Владимир Путин встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава крупнейшего российского региона не упустил шанса пожаловаться на трудности, которые искусственное укрепление рубля создает для экспортно-ориентированной экономики.

Как отреагировал диктатор

В ответ президент заявил, что в настоящее время страна нуждается в меньшем количестве иностранной валюты, чем раньше. Подробности сообщили местные СМИ.

В частности, представитель региональных властей пытался объяснить, что угольная отрасль страдает от:

сильного рубля;

высокой ключевой ставки центробанка.

Николаев также напомнил об обещаниях Эльвиры Набиуллиной относительно смягчения денежно-кредитной политики. В свою очередь Путин согласился, что это станет "естественным процессом" в России, однако "исходя из макроэкономических показателей и стабильности". А вот укрепление нацвалюты, по мнению диктатора, уже не несет прежних рисков для экономики.



Ключевая ставка в России / Скриншот с сайта ЦБ

Напомним, в июне российский регулятор неожиданно ограничился минимальным снижением ключевой ставки – всего на 0,25 процентного пункта (до 14,5% годовых), хотя рынок рассчитывал на более решительные меры. Такую осторожность объяснили сохранением высоких инфляционных рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен.

Следующее заседание совета директоров по денежно-кредитной политике запланировано уже на 24 июля. Интересно, что именно ожидание паузы в дальнейшем снижении показателя или даже его возможного повышения, в частности на фоне резкого подорожания топлива, стало одним из главных факторов падения российского фондового рынка.

Кстати, накануне индекс Московской биржи опустился до 2117,5 пункта – самого низкого уровня с декабря 2022 года.