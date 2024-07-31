Какие факторы влияют на мировые цены на нефть

Торги во вторник, 30 июля, эталонные бренды нефти завершили с существенным спадом. В целом нефть подешевела примерно на 1%, достигнув минимального уровня за 7 недель, пишет издание Reuters.

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Инвесторы обеспокоены из-за Китая, где спрос на нефть может уменьшиться. Стоит добавить, что Китай – это крупнейший импортер черного золота в мире. В то же время на рынок нефти влияет то, что ОПЕК+, вероятнее всего, планирует придерживаться своих планов по увеличению объемов поставок сырья.

Важно! Стоимость обеих марок нефти упала ниже важного психологического уровня – 80 долларов за баррель.

Цена 1 барреля нефти

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,15 доллара или 1,4%. Эталонный бренд торгуется на уровне 78,63 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate упала в цене на 1,08 доллара или 1,4% до 74,73 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: