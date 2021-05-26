Ранее Далио уже рассказывал о своей позиции относительно биткоина. Инвестор убежден, что криптовалюта имеет функционал, который может превратить ее в привлекательное хранилище капитала.

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Рэй Далио потерял 12 миллиардов долларов в 2020 году

Один из крупнейших фондов Рэя Далио – Pure Alpha II – упал на 12,6% . Убытки миллиардера в 2020 году оценили в 12 миллиардов долларов. Зато его конкуренты смогли достичь успехов. Кроме того, он назвал наличные мусором. Это заявление восприняли как прокриптовалютний сигнал, поскольку Далио считает, что владеть наличными, которые являются обесценивающегося активом, довольно глупо.

Главный аналитик Markets Нил Уилсон так описал действия инвестора: "этот парень ненавидит наличные, и мы это знаем, но теперь он ненавидит еще и облигации" . По его мнению, основатель Bridgewater Associates выберет нестабильной актив вместо, сбора копеек под катком инфляции.

В Далио очень специфический набор навыков: он прекрасно умеет делать инвестиционные звонки. Или, по крайней мере, ему это хорошо удавалось в течение долгого периода,

– добавил Уилсон.

Эксперт Markets главной проблемой цифровых валют назвал риск стремительного обесценивания. Мол, виртуальные деньги могут упасть на 30% за 24 часа . Уилсон сравнил эти колебания рынка со многими годами инфляции, которые сжали в один день. Именно поэтому он считает, что криптовалюта – это не слишком хороший вариант для сбережений.