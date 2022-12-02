Инвестор, имя которого неизвестно, приобрел примерно 20 тысяч кол-опционов, связанных с Индексом S&P 500, срок действия которых истекает 30 декабря с ценой исполнения 4175. Эта ставка стоила 36 миллионов долларов.
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Удачный ход на рынке
Эталонный индекс во время одного торгового дня взлетел в цене на 3,1%, завершив сессию на уровне 4080. То есть контракт, стоивший 20 долларов за штуку сразу подорожал до 50,45 доллара. Это свидетельствует о том, что операционная прибыль этого соглашения составляет 152% или около 55 миллионов долларов.
Эту ситуацию прокомментировал руководитель отдела институциональных деривативов компании Oppenheimer&Co Алон Розин. Он выделил несколько моментов:
- Это обычная покупка колл-опционов;
- Соглашение могло заключить макро или хедж-фонд с чистыми короткими позициями и использование этого в качестве хеджирования (способ ограничить риски) на конец года или хедж-фонд с низкими рисками.
Что такое колл-опционЭто финансовый контракт, дающий право на покупку ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене с определенной конечной датой.
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- Сообщается, что в ЕС предварительно согласовали ценовой потолок на российскую нефть. О деталях обсуждения читайте здесь. Кроме того, страны Балтии и Польша предъявили важное требование;
- Россия перед началом действия эмбарго пытается экспортировать больше нефти. Но государство-агрессор столкнулось с серьезной проблемой – не хватает танкеров, что существенно усложняет этот процесс.