Інвестор, ім'я якого невідоме, придбав приблизно 20 тисяч кол-опціонів, які пов'язані з Індексом S&P 500, термін дії яких спливає 30 грудня з ціною виконання 4175. Ця ставка коштувала 36 мільйонів доларів.

Зверніть увагу Реальні конкуренти для держав: як досягти фінансової незалежності з потужними гравцями

Вдалий хід на ринку

Еталонний індекс під час одного торгового дня злетів в ціні на 3,1%, завершивши сесію на рівні 4080. Тобто контракт, який коштував 20 доларів за штуку відразу подорожчав до 50,45 долара. Це свідчить про те, що операційний прибуток цієї угоди становить 152% або майже 55 мільйонів доларів.

Цю ситуацію прокоментував очільник відділу інституційних деривативів компанії Oppenheimer & Co Алон Розін. Він виділив кілька моментів:

Це звичайна покупка кол-опціону;

Угоду міг укласти макро або хедж-фонд з чистими короткими позиціями та використання цього як хеджування(спосіб обмежити ризики) на кінець року або хедж-фонд з низькими ризиками.

Що таке кол-опціон Це фінансовий контракт, яка дає право на купівлю цінних паперів, товарів, валюти чи фінансових інструментів за визначеною ціною з певною кінцевою датою.

Більше важливих новин зі світу фінансів: