На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке иранский парламент одобрил закрытие Ормузского пролива, передает 24 Канал со ссылкой The Jerusalem Post.

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Закроют ли Ормузский пролив

Впрочем, окончательное решение о закрытии Ормузского пролива должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

Хотя решение еще не окончательное, депутат и командир Корпуса стражей Исламской революции Эсмаил Косари в воскресенье заявил Молодежному журналистскому клубу, что закрытие пролива находится на повестке дня и "будет осуществлено, когда это будет необходимо".

Ранее СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива. Он является важнейшим маршрутом в мире для поставок нефти. Блокировка этого маршрута может вызвать рекордное повышение цены на нефть до более 74 фунта стерлингов за баррель.

Координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что США и Китай зависят от импорта нефти из Персидского залива. Поэтому если Ормузский пролив перекроют, они будут вынуждены отправить свои военно-морские силы для его разблокирования. Из-за перекрытия пролива Кувейт, Оман и Катар потеряют весь экспорт нефти, Ирак – 85% экспорта, поскольку не имеют другого пути к рынку.