На сегодня лучшие бутылки шампанского приносят потрясающую отдачу от инвестиций. И по мере того как в 2021 и 2022 годах рынок все больше рос, активизировались спекулянты.

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Стремительный рост цен на шампанское

В частности, они обратили внимание на ряд интересных и перспективных показателей. С января по сентябрь 2022 года цена шампанского Salon Le Mesnil вырос на 2012 год 232% – с 4670 долларов до 15 486 долларов, согласно данным биржи Liv-Ex.

Также Индекс Champagne 50, отслеживающий динамику вин ряда ведущих брендов, демонстрировал один из лучших результатов на рынке, превзойдя даже показатели золота, как Индексы FTSE и S&P 500.

Напомним! В марте 2023 года стоимость золота достигла максимального уровня за год. Однако эксперты считают, что драгоценный металл имеет потенциал для еще большего роста.

В этом контексте следует учитывать, что всего 10 лет поэтому на шампанское приходилось 2% сделок на вторичном рынке биржи Liv-Ex. Благодаря этому в ноябре 2022 года эта доля выросла, сделав Шампань третьим по объему торговли регионом после Бордо и Бургундии (18,7%). Он оставался на третьем месте по этому показателю пока во второй половине месяца (17 по 23 марта) цены на вина в США не начали быстро расти.

Прогнозы экспертов

После смены динамики цен на шампанское, появились дискуссии, продлится ли положительный тренд для этого вида алкоголя. Своими прогнозами поделились несколько экспертов:

Главный исполнительный директор Cult Wines , британской инвестиционной компании, занимающейся изысканными винами, положительно оценивает перспективы продукции из региона Шампань. В то же время он сохраняет определенную осторожность в отношении рынка шампанского в 2023 году ;

, британской инвестиционной компании, занимающейся изысканными винами, положительно оценивает перспективы продукции из региона Шампань. В то же время он сохраняет определенную осторожность в отношении рынка шампанского в ; По его словам, на рынке все еще остается высокий мировой спрос. Важную роль также играет сила бренда региона и мощная дистрибуция;

бренда региона и мощная дистрибуция; Джейми Ричи из Sotheby's добавил, что в течение последнего десятилетия спрос на шампанское вырос, в частности, в Гонконге, Сингапуре и Тайване. Эксперт также сообщил, что на аукционах фиксируют настоящий ажиотаж вокруг шампанского.

Более того, цены на аукционах остаются на высоком уровне. По словам основателя компании WineAlpha Чарльз Кертис, несколько его клиентов предложили достаточно высокие деньги за лоты, но не сумели их приобрести, поскольку бутылки продали со значительно более высокими ценниками.

Почему инвесторы обратили внимание на шампанское

Широкий всплеск инвестиций в шампанское начался несколько лет назад. Тогда покупатели заметили, насколько недооценены лучшие образцы из региона Шампань по сравнению с известными винами. Одним из катализаторов стал выпуск необычного урожая 2008 года, за которым последовали прекрасные образцы шампанского в 2012, 2013 и 2014 годах. Для инвесторов это стало интересно.

Еще один фактор влияния, который может играть значительную роль, – глобальное потепление. Инвесторы опасаются, что климатические изменения в будущем повлияют на качество и стиль других урожаев.

Не менее важным аспектом также называют престиж. Оригинальное шампанское – это икона роскоши даже в мир, где зафиксирован бум богатства. Поэтому эксперты считают, что шампанское имеет долговременные инвестиционные перспективы.