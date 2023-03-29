На сьогодні найкращі пляшки шампанського приносять приголомшливу віддачу від інвестицій. І в міру того, як у 2021 і 2022 роках ринок все більше зростав, активізувалися спекулянти.

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Стрімке зростання цін на шампанське

Зокрема, вони звернули увагу на низку цікавих та перспективних показників. Із січня по вересень 2022 року ціна шампанського Salon Le Mesnil за 2012 рік зросла на 232% – з 4670 доларів до 15 486 доларів, згідно з даними біржі Liv-Ex.

Також Індекс Champagne 50, який відстежує динаміку вин низки провідних брендів, демонстрував один із найкращих результатів на ринку, перевершивши навіть показники золота, як Індексів FTSE та S&P 500.

Нагадаємо! У березні 2023 року вартість золота досягнула максимального рівня за рік. Проте експерти вважають, що дорогоцінний метал має потенціал для ще більшого зростання.

У цьому контексті варто враховувати, що всього 10 років тому на шампанське припадало 2% угод на вторинному ринку біржі Liv-Ex. Завдяки цьому у листопаді 2022 року ця частка зросла, зробивши Шампань третім за обсягом торгівлі регіоном після Бордо та Бургундії (18,7%). Він залишався на третьому місці за цим показником поки у другій половині місяця (17 по 23 березня) ціни на вина в США не почали стрімко зростати.

Прогнози експертів

Після зміни динаміки цін на шампанське, з'явилися дискусії, чи триватиме позитивний тренд для цього виду алкоголю. Своїми прогнозами поділилися кілька експертів:

Головний виконавчий директор Cult Wines , британської інвестиційної компанії, яка займається вишуканими винами, позитивно оцінює перспективи продукції з регіону Шампань. Водночас він зберігає певну обережність щодо ринку шампанського у 2023 році ;

, британської інвестиційної компанії, яка займається вишуканими винами, позитивно оцінює перспективи продукції з регіону Шампань. Водночас він зберігає певну обережність щодо ринку шампанського у ; За його словами, на ринку все ще залишається високий світовий попит. Важливу роль також відіграє сила бренду регіону та потужна дистриб'юція;

бренду регіону та потужна дистриб'юція; Джеймі Річі з Sotheby’s додав, що протягом останнього десятиліття попит на шампанське зріс, зокрема, в Гонконзі, Сінгапурі та Тайвані. Експерт, крім того, повідомив, що на аукціонах фіксують справжній ажіотаж навколо шампанського.

Ба більше, ціни на аукціонах залишаються на високому рівні. За словами засновника компанії WineAlpha Чарльза Кертіса, кілька його клієнтів запропонували досить високі гроші за лоти, але не зуміли їх придбати, оскільки пляшки продали зі значно вищими цінниками.

Чому інвестори звернули увагу на шампанське

Широкий сплеск інвестицій у шампанське почався кілька років тому. Тоді покупці помітили наскільки недооцінені кращі зразки з регіону Шампань порівняно з відомими винами. Одним із каталізаторів став випуск незвичного урожаю 2008 року, за яким пішли прекрасні зразки шампанського у 2012, 2013 та 2014 роках. Для інвесторів це стало цікаво.

Ще один фактор впливу, який може відігравати значну роль, – глобальне потепління. Інвестори остерігаються, що кліматичні зміни у майбутньому вплинуть на якість та стиль інших урожаїв.

Не менш важливим аспектом також називають престиж. Оригінальне шампанське – це ікона розкоші навіть у світ, де зафіксували бум багатства. Через це експерти вважають, що шампанське має довготривалі інвестиційні перспективи.