Россияне накопили "теневые резервы" за рубежом

Научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал статистические данные от центрального банка России и выяснил, что россиянам удалось накопить в иностранных юрисдикциях 180 миллиардов долларов. Об этом сообщают российские СМИ.

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Добавляют, что в отчетах российского центробанка по международным инвестициям упоминали о выше упомянутых средствах в таких категориях:

"другие инвестиции",

"ссуды, займы, наличная валюта и депозиты;

"другая задолженность".

По мнению Яниса Клюге, вероятнее всего речь идет о так называемых "теневых резервах" россиян за рубежом. Ученый предположил, что это деньги крупных компаний-экспортеров. В частности, известно, что в 2022 году Россия получила рекордные доходы от экспорта сырья – 591,5 миллиарда долларов, а также зафиксировала максимальный в истории профицит платежного баланса – 227,4 миллиарда долларов. Последний показатель уменьшился в 2023 году, однако все равно остался значительным – 118,3 миллиарда долларов. Все эти средства не переводили ни на российские счета, ни центральному банку России, который находится под санкциями.

К теме! Клюге отметил, что о "теневых резервах" России известно очень мало. Например, нет информации, в каких странах хранят эти средства, в какой они валюте и тому подобное. Более того, в статистиках западных стран об этих деньгах данных нет.

Ученый считает, что эти средства могут хранить в странах, которые официальная Москва считает "дружественными". По его словам, это могут быть Турция или Индия. Кроме того, он добавил, что выше упомянутые государства имеют значительный торговый дефицит с Россией. Речь идет о 3 миллиардах долларов и 6 миллиардах долларов в месяц соответственно.