Росіяни накопичили "тіньові резерви" за кордоном

Науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге проаналізував статистичні дані від центрального банку Росії та з'ясував, що росіянам вдалося накопичити в іноземних юрисдикціях 180 мільярдів доларів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Додають, що у звітах російського центробанку щодо міжнародних інвестицій згадували про вище згадані кошти у таких категоріях:

"інші інвестиції",

"позички, позики, готівкова валюта та депозити;

"інша заборгованість".

На думку Яніса Клюге, найімовірніше йдеться про так звані "тіньові резерви" росіян за кордоном. Науковець припустив, що це гроші великих компаній-експортерів. Зокрема, відомо, що у 2022 році Росія отримала рекордні доходи від експорту сировини – 591,5 мільярда доларів, а також зафіксувала максимальний в історії профіцит платіжного балансу – 227,4 мільярда доларів. Останній показник зменшився у 2023 році, проте все одно залишився значним – 118,3 мільярда доларів. Усі ці кошти не переказували ні на російські рахунки, ні центральному банку Росії, який перебуває під санкціями.

До теми! Клюге наголосив, що про "тіньові резерви" Росії відомо дуже мало. Для прикладу, немає інформації, в яких країнах зберігають ці кошти, в якій вони валюті тощо. Ба більше, у статистиках західних країн про ці гроші даних немає.

Науковець вважає, що ці кошти можуть зберігати у країнах, які офіційна Москва вважає "дружніми". За його словами, це можуть бути Туреччина або Індія. Крім того, він додав, що вище згадані держави мають значний торговий дефіцит з Росією. Йдеться про 3 мільярди доларів та 6 мільярдів доларів на місяць відповідно.