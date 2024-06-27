Почему японская иена обвалилась до минимума за почти 40 лет

Национальная валюта Японии резко обвалилась по отношению к доллару США. Это стало антирекордом для иены за несколько десятилетий.

Резкий обвал японской иены на рынке зафиксировали во время торгов 26 июня. Валюта зафиксировала худший результат за почти 40 лет.

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Какие факторы давят на японскую иену

Доллар США торговался на уровне 160,39 иены. Последний раз такой курс был в декабре 1986 года. На японскую валюту продолжает давить разрыв в процентных ставках между двумя странами. Выделяют следующие аспекты:

В 2024 году Япония повысила процентные ставки от нуля до 0,1%. Центробанк страны поднял ставку впервые за 17 лет;

Однако ставки в США держатся на уровне от 5,25% до 5,5%;

Соответственно это означает, что инвесторы стекаются к более высокой доходности долларовых активов, повышая курс валюты к иене.

Какие еще факторы влияют на курс японской иены

На момент создания этого материала, 27 июня, доллар США стоит в Японии 160,72 иены, согласно данным Yahoo!Finance.

Также аналитики добавляют, что трейдеры испытывают решимость японских регуляторов: Министерства финансов и центрального банка, которые потратили 62 миллиарда долларов в конце апреля и в начале мая, чтобы поддержать валюту после очередного обесценивания.

Кроме того, отмечают, что существенно на курс валюты повлияли так называемые стратегии керри-трейда, во время которых инвесторы занимают в низкодоходных валютах, чтобы инвестировать в высокодоходные.