Что именно произошло
19 марта состоялось заседание представителей Центробанк Японии. В результате было принято решение об отказе от политики отрицательных процентных ставок.
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Вследствие этого, впервые за 17 лет процентная ставка по кредитам "овернайт" выросла, ее диапазон составил от 0% до 0,1%. Ранее этот показатель был от -0,1% до 0%.
Это серьезное изменение в политике, гораздо более масштабное, чем я ожидал
– отмечает экономист Хидео Кумано
Почему произошло изменение
В марте крупнейшие работодатели Японии объявили о согласии с крупными профсоюзами и выразили намерение увеличить зарплаты на 5,28%. За последние 33 года это самое большое повышение.
Ранее профсоюзы остерегались таких решений из-за страха причинить вред конкурентоспособности компаний. Однако, стоит учесть, что нынешняя политика японского Центробанка вызвала падение иены. А это, свою очередь, негативно влияет в частности на домохозяйства.