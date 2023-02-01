Акции Pfizer в январе 2023 года стремительно обесценивались, поскольку инвесторы ожидали сложного периода для продуктов компании, связанных с коронавирусом. Речь идет о спаде на уровне 14%.

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Стремительный обвал акций Pfizer

Из-за этого рыночная капитализация американской компании уменьшилась на 40 миллиардов долларов всего за месяц. В последнем финансовом отчете Pfizer обнародовал слабее, чем ожидали прогноз продажи вакцины против коронавируса и таблеток.

Напомним, что акции фирмы получили мощный стимул во время пандемии благодаря вышеуказанным продуктам, принесшим миллиарды долларов от продаж. Это также относится и к другим фармацевтическим игрокам в секторе. В частности, в 2021 году биотехнологическая компания Vaccitech Limited, создавшая вакцину против коронавируса AstraZeneca, заявила о намерении выйти на фондовую биржу.

По словам аналитика Cantor Fitzgerald, многие ожидали несоответствие прогноза в новом году, акции фармацевтической компании теряли позиции в преддверии публикации отчета. Кроме того, эксперт из Barclays добавил, что с учетом обвала акций в январе была надежда на их возобновление, но теперь у компании скептически относятся к такой перспективе.

На момент создания этого материала, ценные бумаги Pfizer торгуются на уровне 44 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 245,7 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.