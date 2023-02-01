Акції Pfizer у січні 2023 році стрімко знецінювалися, оскільки інвестори очікували складного періоду для продуктів компанії, які пов'язані з коронавірусом. Йдеться про спад на рівні 14%.

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Стрімкий обвал акцій Pfizer

Через це ринкова капіталізація американської компанії зменшилася на 40 мільярдів доларів всього за місяць. В останньому фінансовому звіті Pfizer оприлюднив слабший, ніж очікували прогноз щодо продажу вакцини проти коронавірусу та пігулок.

Нагадаємо, що акції фірми отримали потужний стимул під час пандемії завдяки вище вказаним продуктам, які принесли мільярди доларів від продажів. Це також стосується й інших фармацевтичних гравців у секторі. Зокрема, у 2021 році біотехнологічна компанія Vaccitech Limited, яка створила вакцину проти коронавірусу AstraZeneca, заявила про намір вийти на фондову біржу.

За словами аналітика Cantor Fitzgerald, багато хто очікував невідповідність прогнозу у новому році, тож акції фармацевтичної компанії втрачали позиції напередодні публікації звіту. Крім того, експерт з Barclays додав, що з врахуванням обвалу акцій у січні, була надія на їхнє відновлення, але тепер у компанії скептично ставляться до такої перспективи у близькому майбутньому.

На момент створення цього матеріалу, цінні папери Pfizer торгуються на рівні 44 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 245,7 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.