Центром криптоспільноти у Техасі стало місто Остін. Техаська рада блокчейну збільшилася до 70 осіб, а на наступну п'ятницю запланований саміт по блокчейну. Цей може стати найбільшим заходом, який пов'язаний з цією технологією, за всю історію Техасу.

Варте уваги Перші інвестиції: з чого почати та на чому можна заробити

Техас готовий стати лідером криптосвіту

Губернатор штату Техас Ґреґ Ебботт уже двічі зустрічався з представниками Ради та заявив, що штат готовий стати лідером криптогалузі. Політик також додав, що криптовалюти почнуть використовувати у продуктових магазинах. Йдеться про рішення американської приватної мережі супермаркетів H-E-B щодо встановлення кіосків з криптовалютами у деяких магазинах.

Техас готовий стати привабливою юрисдикцією для інновацій в області блокчейну з кількох причин: сприятливий клімат для бізнесу, який культивувався в Техасі протягом багатьох років, зусилля нашого Техаської ради з блокчейну, яка працює пліч-о-пліч з законодавцями,

– заявив президент Техаської ради з блокчейну Лі Брахтер.

Губернатор Ебботт призначив чотирьох нових експертів у робочу групу з питань блокчейну, яка об'єднує професорів з академічних університетів та місцевих чиновників. Крім того, прихильники криптовалют запропонували внести поправку до конституції, яка дозволить використовувати біткойн для сплати податків на нерухомість у Техасі.

Згідно з Forbes, економіка Техасу суттєво зросла протягом цього століття. З річного ВВП на рівні 998 мільярдів доларів у 2000 році економіка штату зросла на 70,6% за 20 років. Цей показник злетів майже до 1,75 трильйона доларів до 2020 року. І криптовалюти можуть допомогти Техасу значно покращити свої економічні показники.