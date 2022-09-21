Эти данные были обнародованы в отчете инвестиционного банка Credit Suisse. Речь идет о людях, обладающих состоянием в размере 50 миллионов долларов . Акцентируют, что они выиграли от восстановление после пандемии коронавируса.

Актуально Приближение масштабной рецессии: советующие миллиардеры из первой пятерки Forbes

Рекордное количество "очень богатых людей"

В частности, богачи удачно монетизировали стремительный рост цен в секторе недвижимости, а также бум на фондовых рынках. В целом за последние два года количество людей, обладающих сверхвысоким состоянием, возросло более чем на 50%. На сегодняшний день эта цифра составляет 218 200 человек.

Профессор экономики и один из авторов отчета Энтони Шоррокс подчеркнул, что в 2021 году зафиксировали почти " взрыв богатства" . По его словам, речь идет о наибольшем всплеске, который они фиксировали за все годы изучения этого вопроса.

К теме! В 2021 году аналитическая компания Wealth-X назвала страны, где проживает больше миллиардеров. В то время в тройку лидеров вошли США, Китай и Германия.

В отчете инвестбанка Credit Suisse, помогающего управлять капиталами многим состоятельным людям, сообщили о том, что восстановление макроэкономической активности в среде низких процентных ставок создало максимально благоприятные условия для роста финансового благосостояния домохозяйств в течение 2021 года.

По состоянию на конец 2021 года глобальное богатство оценивалось в 463,6 триллиона долларов. Рост составил 41,4 триллиона долларов или 9,8%. В частности, известно о следующих цифрах:

состояние одного взрослого человека выросло 6800 долларов в год, достигнув отметки в 87 489 долларов;

в год, достигнув отметки в Этот показатель почти втрое больше уровня, зафиксированного на рубеже века.

Больше всего от этого процесса выиграли люди, которые уже входят в 1% самых богатых людей в мире. Их доля мирового богатства выросла до 46%. В 2020 году этот показатель был равен 44% и демонстрирует положительную динамику второй год подряд.

Новый бум миллионеров в мире

Количество людей со статусом миллионеров на сегодня 62,4 миллиона человек. В общей сложности долларовых миллионеров за 2021 год в мире за 2021 год стало больше на 5,2 миллиона.

Первое место здесь занимают США, где находится почти 50% человек с миллионными. состоянием в мире. За 2021 год их стало больше на 2,5 миллиона человек. Эксперты подчеркнули, что это самый большой рост числа миллионеров в мире и за любой год в 21 веке. Также больше лиц с новым статусом зафиксировали в следующих странах:

Китай,

Австралии,

Великобритании.

Интересно, что заметили и прямо противоположную тенденцию. Ведь в Японии и Италии количество миллионеров уменьшилось на 359 тысяч и 135 тысяч соответственно . В то время как Новую Зеландию назвали страной с максимальным ростом среднего благосостояния. Там этот показатель вырос с 114 тысяч долларов до 472 тысяч долларов.