Согласно новым данным, количество миллиардеров в мире в 2020 году выросло на 13,4% до 3,204 человек. Самый д инамичный рост был зафиксирован в странах Северной Америки и Азии – 17,5% и 16,5% соответственно.

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Компания Wealth-X назвала главные Мекки миллиардеров

6 из 15 стран находятся в Европе, 4 – в Азии, по второму Северной Америке и на Ближнем Востоке, 1 – в Латинской Америке. Тройка лидеров выглядит следующим образом:

США – 927 миллиардеров;

Китай – 410 миллиардеров;

Германия – 174 миллиардеры;

Именно на Штаты приходится 37% совокупных состояния богатейших людей мира. Для сравнения в Китае, который в последние годы укреплял свои позиции, этот показатель равен 13% , в Германии – 5% .

Как выглядит ситуация в других странах:

Великобритания – 119 миллиардеров;

Гонконг – 111 миллиардеров,

Швейцария – 107 миллиардеров,

Индия – 104 миллиардеры;

Саудовская Аравия и Франция – по 64 миллиардера;

Италия – 60 миллиардеров;

Бразилия и Канада – по 53 миллиардеры;

Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур – по 50 миллиардеров.