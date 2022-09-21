Ці дані оприлюднили у звіті інвестиційного банку Credit Suisse. Йдеться про людей, які володіють статками у розмірі 50 мільйонів доларів. Акцентують, що вони виграли від відновлення після пандемії коронавірусу.

Актуально Наближення масштабної рецесії: що радять мільярдери з першої п'ятірки Forbes

Рекордна кількість "дуже багатих людей"

Зокрема, багатії вдало монетизували стрімке зростання цін у секторі нерухомості, а також бум на фондових ринках. Загалом за останні два роки кількість людей, які володіють надвисокими статками, зросла більше ніж на 50%. На сьогодні ця цифра складає 218 200 осіб.

Професор економіки та один з авторів звіту Ентоні Шоррокс підкреслив, що у 2021 році зафіксували майже "вибух багатства". За його словами, йдеться про найбільший сплеск, який вони фіксували за усі роки вивчення цього питання.

До теми! У 2021 році аналітична компанія Wealth-X назвала країни, де проживає найбільше мільярдерів. На той час до трійки лідерів увійшли США, Китай та Німеччина.

У звіті інвестбанку Credit Suisse, який допомагає управляти капіталами багатьом заможним людям, повідомили про те, що відновлення макроекономічної активності в середовищі низьких процентних ставок створило максимально сприятливі умови для зростання фінансового добробуту домогосподарств протягом 2021 року.

Станом на кінець 2021 року глобальне багатство оцінювали у 463,6 трильйона доларів. Зростання склало 41,4 трильйона доларів або 9,8%. Зокрема, відомо про наступні цифри:

статки однієї дорослої людини виросли 6800 доларів за рік, досягнувши позначки у 87 489 доларів;

за рік, досягнувши позначки у Цей показник майже втричі більший за рівень, який зафіксували на рубежі століття.

Найбільше від цього процесу виграли люди, які уже входять до 1% найзаможніших людей у світі. Їхня частка від світового багатства виросла до 46%. У 2020 році цей показник дорівнював 44% й демонструє позитивну динаміку другий рік поспіль.

Новий бум мільйонерів у світі

Кількість людей зі статусом мільйонерів на сьогодні 62,4 мільйона осіб. Загалом доларових мільйонерів за 2021 рік у світі за 2021 рік стало більше на 5,2 мільйона.

Перше сходинку тут займають США, де перебуває майже 50% осіб з мільйонними статками у світі. За 2021 рік їх стало більше на 2,5 мільйона людей. Експерти підкреслили, що це найбільше зростання числа мільйонерів у світі та за будь-який рік у 21 столітті. Також більше осіб з новим статусом зафіксували у наступних країнах:

Китаї,

Австралії,

Великій Британії.

Цікаво, що помітили й прямо протилежну тенденцію. Адже у Японії та Італії кількість мільйонерів зменшилася на 359 тисяч та 135 тисяч відповідно. Тоді як Нову Зеландію назвали країною з максимальним ростом середнього добробуту. Там цей показник виріс зі 114 тисяч доларів до 472 тисяч доларів.