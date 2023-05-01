Брокерская компания бизнесмена, специализирующаяся на слиянии и поглощении малых и средних бизнесов, зафиксировала феноменальные успехи на фондовом рынке. Благодаря этому капитал молодого японца достиг отметки в 1 миллиард долларов.

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Новый миллиардер в Японии

Шунсаку Сагами основал собственную компанию в 2018 году. В июне прошлого года фирма стала публичной, выйдя на фондовый рынок. За этот период акции M&A Research Institute Holdings подорожали на 340%.

Доля Сагами составляет 73% и стоит немного больше 1 миллиард долларов. Основой этих данных является стоимость ценных бумаг на уровне 74,36 доллара за штуку, которую зафиксировали в прошлую пятницу.

Один из инструментов, используемых японской компанией, – это искусственный интеллект. Благодаря этой опции в M&A Research Institute Holdings сопоставляют потенциальных покупателей с компаниями, которые чаще всего находятся на грани закрытия по разным причинам. Выделяют еще следующие нюансы:

Фирма Сагами получает комиссию за успешную работу только после подписания соглашения;

Благодаря такой клиентоориентированной системе ценообразования в сочетании с искусственным интеллектом позволила получить существенное преимущество конкурентам на рынке.

Напомним! Ученые из США выяснили, что искусственный интеллект может способствовать улучшению качества и точности прогнозов для котировок на мировых биржах В ходе своего исследования они использовали ChatGPT. Однако следует учитывать, что такой способ имеет определенные риски.

Компания Сагами выигрывает, в частности, благодаря скорости. Дело в том, что на закрытие сделки в M&A Research Institute Holdings в среднем идет 6 месяцев. В то время как обычно эти процессы занимают, по меньшей мере, год.