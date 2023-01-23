За прошлый год хедж-фонд Citadel заработал 16 миллиардов долларов и стал одним из самых успешных финансовых игроков в истории. Согласно данным издания Forbes, хедж-фонд Citadel управляет активами на почти 57 миллиардов долларов.

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Важный рекорд для Citadel

Этот показатель для Citadel стал самой большой годовой прибылью для менеджера хедж-фонда, превысив 15 миллиардов долларов, полученные Джоном Полсоном в 2007 году благодаря ставке против субстандартных ипотечных кредитов.

Американский писатель Грегори Цукерман в своей следующей книге назвал это "лучшим соглашением в истории". В общей сложности 20 крупнейших хедж-фондов за 2022 год получили прибыль в размере 22,4 миллиарда долларов после уплаты налогов.

Что такое хедж-фонд Это частный инвестиционный фонд с использованием объединенных средств, управляющий капиталом таким образом, чтобы максимально приумножить средства с четко обусловленным или текущим риском. Среди главных признаков – особая структура вознаграждения за управление активами.

На момент создания этого материала, капитал главы Citadel Кеннета Гриффина Forbes да Bloomberg оценивают в 32,2 миллиарда и 29,4 миллиарда долларов.

К теме! Новым лидером Европы по рыночной капитализации стал французский конгломерат LVMH, принадлежащий самому богатому человеку мира Бернару Арно. В то время как производитель электрокаров Tesla за 2022 год потерял 64% рыночной стоимости. Поэтому Илон Маск публично начал критиковать Федеральный резерв.

Что происходило в индустрии в 2022 году

Однако для компаний, не являющихся сверхмощными игроками в индустрии, ситуация выглядит по-другому. За прошлый год они потеряли 208 миллиардов долларов. Одна из ключевых причин – руководители этих хедж-фондов оказались не той стороне глобальных рыночных потрясений. В LCH оценили прибыльность первой двадцатки компаний в секторе 3,4%, а другие фонды зафиксировали потери на уровне 8,2%.

Наибольшей прибыли снова добились большие мультистратегические хедж-фонды. Среди них Citadel, DE Shaw и Millennium. Мощный рост, который они продемонстрировали в последние годы, отражает их доминирование в стратегиях, не зависящих от роста цен на активы.

– заявил глава LCH,

Также по оценкам LCH, эта индустрия с момента запуска принесла своим клиентам 1,4 триллиона долларов. 20 основных хедж-фондов, контролирующих почти 19% активов всего сектора, сгенерировали прибыль в размере 692 миллиардов долларов или 49% от общей суммы.