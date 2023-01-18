Акции компании французского миллиардера Бернара Арно быстро выросли. В результате конгломерат LVMH стал лидером регионального рынка по капитализации.

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Новый успех LVMH на рынке

Рыночная капитализация LVMH впервые достигла отметки в 400 миллиардов евро (434 миллиарда долларов США). Этот результат был зафиксирован на рынке 17 января 2023 года. Согласно прогнозу менеджера Banor SIM Анджело Меда, этот показатель в будущем может возрасти до 500 миллиардов евро, но есть нюансы.

Главная причина – возобновление экономической и деловой активности в Китае. Дело в том, что люксовые бренды существенно зависят от страны со второй экономикой мира, до недавнего времени проводившей политику нулевой терпимости к коронавирусу.

К теме! Компания Tesla за 2022 год потеряла 64% рыночной стоимости. Бизнесмен и миллиардер Илон Маск в связи с этим выступил с публичной критикой Федерального резерва и его политики.

В то же время, аналитики считают, что не стоит ожидать дальнейшего подорожания акций LVMH. Эксперт из Banor SIM заявил, что французская компания "стреляет своими последними патронами, то есть вновь открывающимися китайцами". Он также добавил, что дальше корпорации придется столкнуться с рядом серьезных вызовов. Среди них:

Жесткие сравнения;

Вероятно падение доллара, который сейчас тестирует новые минимумы.

В то же время, аналитики не ожидают дальнейшего роста цены акций компании. На момент создания этого материала стоимость акций LVMH колеблется на уровне. 801,90 евро за штуку.

Ее рыночная капитализация составляет почти 401,9 миллиарда евро, согласно данным Yahoo!Finance. В то время как капитал Бернара Арно и его семьи издания Forbes оценивает в 212,9 миллиарда долларов. Он возглавляет этот рейтинг.