За минулий рік хедж-фонд Citadel заробив 16 мільярдів доларів та став одним із найуспішніших фінансових гравців в історії. Згідно з даними видання Forbes, хедж-фонд Citadel керує активами на майже 57 мільярдів доларів.

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Важливий рекорд для Citadel

Цей показник для Citadel став найбільшим річним прибутком для менеджера хедж-фонду, перевищивши 15 мільярдів доларів, які отримав Джон Полсон у 2007 році завдяки ставці проти субстандартних іпотечних кредитів.

Американський письменник Грегорі Цукерман у своїй наступній книзі назвав це "найкращою угодою в історії". Загалом 20 найбільших хедж-фондів за 2022 рік отримали прибуток у розмірі 22,4 мільярда доларів після сплати податків.

Що таке хедж-фонд Це приватний інвестиційний фонд з використанням об'єднаних коштів, який керує капіталом таким чином, аби максимально примножити кошти з чітко обумовленим або плинним ризиком. Серед головних ознак – особлива структура винагороди за управління активами.

На момент створення цього матеріалу, капітал очільника Citadel Кеннета Гріффіна Forbes та Bloomberg оцінюють у 32,2 мільярда та 29,4 мільярда доларів.

До теми! Новим лідером Європи за ринковою капіталізацією став французький конгломерат LVMH, який належить найзаможнішій людині світу Бернару Арно. Тоді як виробник електрокарів Tesla за 2022 рік втратив 64% ринкової вартості. Через це Ілон Маск публічно почав критикувати Федеральний резерв.

Що загалом відбувалося в індустрії у 2022 році

Проте для компаній, які не є надпотужними гравцями в індустрії, ситуація виглядає по-іншому. За минулий рік вони втратили 208 мільярдів доларів. Одна з ключових причин – очільники цих хедж-фондів опинилися не та тій стороні глобальних ринкових потрясінь. У LCH оцінили прибутковість першої двадцятки компаній у секторі у 3,4%, натомість інші фонди зафіксували втрати на рівні 8,2%.

Найбільшого прибутку знову добилися великі мульти стратегічні хедж-фонди. Серед них Citadel, DE Shaw та Millennium. Потужний ріст, який вони продемонстрували в останні роки, відображає їхнє домінування в стратегіях, які не залежать від зростання цін на активи,

– заявив очільник LCH,

Також за оцінками LCH, ця індустрія від моменту запуску принесла своїм клієнтам 1,4 трильйона доларів. 20 основних хедж-фондів, які контролюють майже 19% активів всього сектору, згенерували прибуток у розмірі 692 мільярдів доларів або 49% від загальної суми.