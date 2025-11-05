Почему биткоин опустился ниже 100 тысяч долларов?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал 24 Каналу, что падение Bitcoin произошло на фоне того, что крупные игроки, в том числе спотовые биткойн-фонды ETF, имеют существенный отток капитала.

Таким образом, фонды вынуждены распродавать криптовалюту в рынок, а спрос не такой высокий. Хотя ликвидность общего рынка достаточная.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Дело в том, что крупные покупатели криптовалюты сейчас не на рынке. Зато покупателями являются малые владельцы, которые на самом деле не могут удержать эти распродажи.

За последние дни, рассказывает Шевчишин, наблюдается достаточно существенный отток из ETF-фонда (Биржевой инвестиционный фонд), что связано с достаточно активной коррекцией мировых рынков.

Например, и сегодня, и вчера весьма резво падают американские фондовые площадки. Кроме того, в США до сих пор продолжается шатдаун, а соответственно у людей не осталось денег, если говорить о малых инвесторах,

– подытоживает он.

Как менялась стоимость криптовалюты?

По словам Шевчишина, еще вчера, то есть 4 ноября, на рынке был высокий уровень поддержки, а именно курс биткойна колебался в диапазоне от 105 до 106 тысяч долларов.

Однако покупателей на этом уровне не хватило, чтобы сдержать падение. Таким образом, часть быков, то есть инвесторов, которые покупают активы в ожидания роста цен на них, сдалась.

Это спровоцировало ситуацию, которая произошла на рынке в начале октября этого года: быки начали массово продавать актив.

А потом сработала margin call, то есть когда трейдеры начинают торговать заемными средствами (маржой), а цена падает ниже определенного уровня, поэтому биржа самостоятельно может закрыть позицию, во избежание дальнейших убытков. Это еще больше усиливает падение.

В итоге на рынке произошло движение с 105 тысяч долларов до ниже 100 тысяч долларов, объясняет Шевчишин.

Обратите внимание! Временный рост цены биткойна после падения не означает, что рынок начал расти стабильно, добавляет Шевчишин. На рынке все еще нет крупных покупателей, чтобы изменить тенденцию.

Какой минимальной цены может достичь Bitcoin из-за падения?

На сегодня важными уровнем поддержки является диапазон в 97 – 98 тысяч долларов, замечает аналитик Шевчишин. И если рынок потеряет его, то соответственно есть риск окончательного перехода в медвежью фазу. Тогда коррекция может быть уже более 20% от максимальных уровней.

Коррекция в более 20% официально считается переходом к медвежьей фазе. При этом нужно также заметить значительные коррекции по другим популярным криптовалютам, находящихся в рейтинге после биткойна: эфир, солана и т.д,

– говорит господин Андрей.

Как спрогнозировал эксперт, если падение на рынке продлится несколько месяцев, то потенциал падения составит 70 – 75 тысяч долларов за монету. В то же время он добавляет, что это не отменяет того, что через длительный период биткойн может восстановиться.

Что такое медвежья фаза: это длительный период спада цен на активы на фондовых рынках. Речь идет об акциях, криптовалюты и тому подобное. Характерным признаком этой фазы является то, что инвесторы больше продают, чем покупают.

Какая сейчас цена самой популярной криптовалюты?