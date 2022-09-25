Финансовый центр мира

Четыре года назад Лондон в последний раз возглавлял рейтинг. После того как Нью-Йорк обогнал его, город еще ни разу не уступил первенство в рейтинге. Таким образом, Нью-Йорк уже несколько лет постель – финансовый центр мира.

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Интересно! По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте, Нью-Йорк набрал 1 очко и лидирует с показателем 760, в то время как Лондон прибавил пять баллов к 731.

Кто еще среди лидеров рейтинга

В тройку лидеров сразу после Нью-Йорка и Лондона попал Сингапур. Он приблизился к Лондону на пять пунктов. Пятое место занимает Сан-Франциско, шестое – Шанхай, седьмое – Лос-Анджелес, восьмое – Пекин, девятое – Шэньчжэнь и замыкает десятку Париж.

Сидней взлетел сразу на десятое место и занял тринадцатую строчку, Берлин раньше располагался на шестнадцатой позиции, а сейчас – на двадцать шестом месте.

Обратите внимание! Наиболее резкое падение в индексе продемонстрировало город Джакарта. Он откатился сразу на 26 позиций, на 95 место. Также опустился в рейтинге и Токио, говорится о семи строчках и занял шестнадцатое место.

Что известно об индексе мировых финансовых центров

Индекс мировых финансовых центров впервые опубликован в 2007 году. Он обновляется каждые полгода, а последний выпуск стал тридцать вторым. Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 11,9 тысячи респондентов.