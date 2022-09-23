В общем, это реакция инвесторов на решение одного из центральных банков и новый план от правительства Великобритании.

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Обвал на рынках Европы

Европейский Индекс Stoxx 600 упал на 2,3% . Акции компаний из всех секторов теряли позиции на торгах. Больше всего упали активы, связанные с нефтью и газом. Речь идет о более чем 5% .

На динамику рынка повлияло решение британского правительства, которое анонсировало снижение налогов на фоне подготовки к рецессии. Фунт упал более чем на 3% против доллара США в течение нескольких часов после этих новостей.

Любопытно! В ЕС обсуждают вопросы введения новых санкций против России. Толчком к этому стало объявление частичной мобилизации. Один из важных элементов – установка ценового потолка для российской нефти.

В то же время Банк Англии поднял базовую ставку на 50 пунктов. Это сделали уже в седьмой раз. Кроме того, в центробанке заявили, что экономика Великобритании уже в рецессии.

Ситуация в Еврозоне

Также заявляют, что в странах Еврозоны (19 стран ЕС) вероятнее всего начнется рецессия. Все из-за того, что спад деловой активности в регионе за последний месяц усилился.

Рецессия Это фаза в экономике, в ходе которой происходит общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Выделили следующие показатели:

Индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам в сентябре упал до 48,2. Эти данные рассчитывают по данным о деятельности менеджеров по закупкам из ориентировочно 300 промышленных компаний и характеризуют состояние делового климата;

В августе 2022 года этот Индекс остановился на уровне 48,9 ;

Сентябрь – это третий месяц подряд, когда фиксируют падение Индекса Национальной ассоциации менеджеров по закупкам ниже важной 50 . Когда показатель превышает этот уровень – это признак оживления экономической активности.

Стремительный рост цен на энергоносители, который начался после полномасштабного нападения на Украину, явилось мощным ударом для производителей. Так что эта динамика способствовала ухудшению условий для ведения бизнеса.