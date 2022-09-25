Фінансовий цент світу

Чотири роки тому Лондон останній раз очолював рейтинг. Після того як Нью-Йорк обігнав його, місто ще ні разу не поступилось першістю у рейтингу. Таким чином Нью-Йорк вже декілька років постіль – фінансовий центр світу.

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Цікаво! Порівняно з попередньою версією рейтингу, оприлюдненою у березні, Нью-Йорк набрав 1 очко і лідирує з показником 760, тоді як Лондон додав п'ять балів до 731.

Хто ще серед лідерів рейтингу

До трійки лідерів, одразу після Нью-Йорку та Лондону, потрапив Сінгапур. Він наблизився до Лондона на п'ять пунктів. П'яте місце займає Сан-Франциско, шосте – Шанхай, сьоме – Лос-Анджелес, восьме – Пекін, дев'яте – Шеньчжень, і замикає десятку Париж.

Сідней злетів відразу на десяте місце і зайняв тринадцятий рядок, Берлін раніше розташувався на шістнадцятій позицій, а нині – на двадцять шостому місці.

Зверніть увагу! Найбільш різке падіння в індексі продемонструвало місто Джакарта. Воно відкотилось одразу на 26 позицій, на 95 місце. Також опустився у рейтингу й Токіо, мовиться про сім рядків й зайняв шістнадцяте місце.

Що відомо про індекс світових фінансових центрів

Індекс світових фінансових центрів був вперше опублікований у 2007 році. Він оновлюється кожні пів року, а останній випуск став тридцять другим. Останній рейтинг було складено на основі опитування понад 11,9 тисячі респондентів.