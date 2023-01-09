Последствия крушения FTX: мощная криптокомпания привлекла внимание сразу нескольких регуляторов в США

Еще одна компания из сектора криптовалют оказалась в центре внимания американских регуляторов. Речь идет о Digital Currency Group, играющей ключевую роль в криптоимперии Барри Силберта.

Коллапс криптобиржи FTX и его основателя Сэм Бенкмана-Фрида продолжает провоцировать важные изменения для всей сферы. Bloomberg сообщает, что компания венчурного капитала, которая сосредоточена на рынке цифровых валют, стала фигурантом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерству юстиции США.

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Новое расследование в секторе криптовалют

Ряд фирм продолжает следить одна за другой, чтобы выяснить, какая из них потерпит крах. Кроме того, следует учитывать, что сложности ситуации добавляет потенциальное банкротство криптовалютного кредитора Genesis Global Trading, а также упадок кредитора BlockFi.

Особо внимательно американские регуляторы следят за компанией Genesis. Дело в том, что криптовалютный кредитор является дочерней компанией Digital Currency Group. Минюст и Комиссия по безопасности и обмену проводят отдельные расследования по материнской компании кредитора и отношения между двумя фирмами.

Кроме того, в ноябре 2022 года брокерская фирма приняла решение о запрете для клиентов. Речь идет об операциях по снятию средств и выдаче новых займов вследствие банкротства FTX.

Подразделение, которое остановило процесс вывода средств – Genesis Global Capital, отвечающее за работу с институциональными клиентами. Более того, на конец 3 квартала 2022 года кредитор оценивал активные ссуды в 2,8 миллиарда долларов.

Например, федеральные прокуроры тщательно изучают транзакции между Digital Currency Group и Genesis. Кроме того, они также стремятся выяснить, что говорили инвесторам о сотрудничестве между ними.

Что известно о компании Digital Currency Group (далее DCG) и ее основателе Барри Силберте: