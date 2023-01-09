Коллапс криптобиржи FTX и его основателя Сэм Бенкмана-Фрида продолжает провоцировать важные изменения для всей сферы. Bloomberg сообщает, что компания венчурного капитала, которая сосредоточена на рынке цифровых валют, стала фигурантом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерству юстиции США.
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Новое расследование в секторе криптовалют
Ряд фирм продолжает следить одна за другой, чтобы выяснить, какая из них потерпит крах. Кроме того, следует учитывать, что сложности ситуации добавляет потенциальное банкротство криптовалютного кредитора Genesis Global Trading, а также упадок кредитора BlockFi.
Особо внимательно американские регуляторы следят за компанией Genesis. Дело в том, что криптовалютный кредитор является дочерней компанией Digital Currency Group. Минюст и Комиссия по безопасности и обмену проводят отдельные расследования по материнской компании кредитора и отношения между двумя фирмами.
Подразделение, которое остановило процесс вывода средств – Genesis Global Capital, отвечающее за работу с институциональными клиентами. Более того, на конец 3 квартала 2022 года кредитор оценивал активные ссуды в 2,8 миллиарда долларов.
Например, федеральные прокуроры тщательно изучают транзакции между Digital Currency Group и Genesis. Кроме того, они также стремятся выяснить, что говорили инвесторам о сотрудничестве между ними.
Что известно о компании Digital Currency Group (далее DCG) и ее основателе Барри Силберте:
- В этот конгломерат входят 5 компаний, которые сфокусированы на криптовалютах. Крупнейшим генератором доходов для DCG является компания-менеджер цифровых активов Grayscale, которая контролирует криптовалюты и другие активы стоимостью в 28 миллиардов долларов. В частности, речь идет о биткоине и Ethereum;
- Благодаря многим дочерним компаниям DCG вложила средства в более чем 200 стартапов, связанных с цифровыми активами;
- В прошлом Барри Силберт был инвестиционным банкиром. В 2015 году он продал платформу для торговли акциями Second Market компании Nasdaq. Сумму сделки решили не разглашать;
- На момент создания этого материала, Forbes оценивает его капитал в 3,2 миллиарда долларов.