Колапс криптобіржі FTX та її засновника Сема Бенкмана-Фріда продовжує провокувати важливі зміни для всієї сфери. Видання Bloomberg повідомляє, що компанія венчурного капіталу, яка зосереджена на ринку цифрових валют, стала фігурантом розслідування Комісії з цінних паперів та бірж та Міністерства юстиції США.

Цікаво Головні переможці 2022 року: як не пропустити нові можливості вже зараз

Нове розслідування у секторі криптовалют

Низка фірм продовжує стежити одна за одною, аби з'ясувати, яка з них наступною зазнає краху. Крім того, варто зважати, що складності ситуації додає потенційне банкрутство криптовалютного кредитора Genesis Global Trading, а також занепад кредитора BlockFi.

Особливо уважно американські регулятори стежать за компанією Genesis. Річ у тому, що криптовалютний кредитор є дочірньою компанією Digital Currency Group. Мін'юст та Комісія з безпеки та обміну проводять окремі розслідування щодо материнської компанії кредитора та відносини між двома фірмами.

До теми! Крім того, у листопаді 2022 року брокерська фірма ухвалила рішення про заборону для клієнтів. Йдеться про операції зі зняттям коштів та виданням нових позик внаслідок банкрутства FTX.

Підрозділ, який зупинив процес виведення коштів – Genesis Global Capital, який відповідає за роботу з інституційними клієнтами. Ба більше, на кінець 3 кварталу 2022 року кредитор оцінював активні позики у 2,8 мільярда доларів.

Для прикладу, федеральні прокурори ретельно вивчають транзакції між Digital Currency Group та Genesis. Крім того, вони також прагнуть з'ясувати, що саме говорили інвесторам про співпрацю між ними.

Що відомо про компанію Digital Currency Group (далі DCG) та її засновника Баррі Сілберта: