Неожиданный лидер: где на самом деле в мире больше всего редкоземельных металлов
Редкоземельные металлы являются чрезвычайно важными. Особенно на фоне стремительного технологического развития. Соответственно, страны, которые имеют значительные запасы таких металлов, будут иметь ощутимое преимущество на мировом рынке.
В каких странах больше всего редкоземельных металлов?
Сейчас самые большие запасы редкоземельных металлов в Китае. Всего там их находится примерно 44 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nasdaq.
В 2024 году именно Китай занял первое место по добыче редкоземельных металлов. Всего их было произведено 270 тысяч тонн.
Еще в 2012 году азиатская страна заявила о сокращении своих запасов этих материалов; затем в 2016 году она объявила об увеличении внутренних резервов путем создания как коммерческих, так и национальных запасов,
– говорится в публикации.
Также значительные запасы редкоземельных металлов в:
- Бразилии
В Бразилии в целом примерно 21 миллионов тонн запасов редкоземельных металлов. Однако еще в прошлом году эта страна не принадлежала к числу крупнейших производителей. Бразильское правительство решило исправить эту ситуацию. Именно поэтому в конце 2024 года началась первая фаза коммерческой добычи на месторождении Пела-Эма в штате Гояс.
Обратите внимание! К 2026 году в Бразилии запланировано нарастить выпуск до ориентировочно 5 тысяч тонн оксидов редкоземельных металлов.
- Индии
На территории Индии запасы редкоземельных металлов составляют примерно – 6,9 миллиона тонн. В 2024 году эта страна осуществила значительную добычу. Всего в прошлом году Индией было произведено 2,9 тысячи тонн редкоземельных металлов.
Добычу чего осуществляет Украина?
В Украине есть много полезных ископаемых. Всего на украинской территории их примерно 117 видов. Стоимость этих ископаемых оценивается примерно в 14,8 триллиона долларов.
В частности, на украинской территории есть много рудных ископаемых. Более того, именно Украина является лидером Европы по запасам некоторых руд.
Добывают ли драгоценные металлы в Украине?
В Украине есть значительные запасы драгоценных металлов. В частности, на украинской территории находится примерно 3 тысячи тонн золота.