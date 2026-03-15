Продать старые монеты: топ-7 мест, где покупают копейки даже без особой ценности

Многие украинцы хранят старые монеты и не подозревают, что среди них бывают редкие, на чем можно заработать. Для этого нужна качественная экспертная оценка. Однако продать можно не только монеты, которые имеют определенную особенность.

Где продать редкие монеты?

О том, какие есть варианты, чтобы выгодно избавиться от старых монет, говорится на ресурсе coins.kiev.

Так, прежде всего можно обратиться в антикварный магазин. Здесь цена будет на 30 – 50% ниже, однако удастся "продать и забыть" очень быстро.

Еще один вариант – клуб нумизматов. Преимущественно каждая область имеет любителей старых монет, которые принадлежат к сообществу клуба и охотно обменяют/купят монету, которую вы предлагаете. Интересно, что такой формат доступен не только оффлайн. Сейчас есть отдельные группы или страницы в соцсетях, к которым можно присоединиться и найти покупателя своего товара.

Один из способов – онлайн-аукционы. Здесь можно продать монету за реальные деньги, и по времени это будет дольше. Процедура занимает до 2 недель. В частности, чтобы продать копейки таким образом нужно иметь хорошую репутацию, иначе – будет очень сложно найти покупателя.

В то же время существуют отдельные компании, которые скупают монеты. Например, staramoneta. На ресурсе можно найти подробную информацию о том, как происходит процесс оценки копеек, какие условия и цены на монеты и от чего они зависят.

Заметьте! Каждый из вариантов имеет свои преимущества, однако руководствоваться нужно личной ситуацией и найти самый выгодный вариант для себя по стоимости или условиях.

В то же время найти и купить или продать антиквариат, в частности старые или редкие монеты можно на OLX. Это международная платформа объявлений и одна из самых популярных в Украине. Из-за большого количества подобных объявлений продать монеты может быть не так просто и не так быстро, однако это удачный вариант, чтобы отдать монеты по своим условиям. Ведь на ваше предложение найдется подходящий покупатель.

Еще один "быстрый" способ продать монеты – обратиться в ломбард. Такой способ сбыта фактически моментальный. На месте дают оценку копейкам и покупают их, если вас устроят условия.

От чего зависит цена на старые монеты?

Перед тем, как сдавать монеты, нужно качественно их оценить. Об этом говорится и на ресурсе staramoneta.

Важно учитывать не только год выпуска, но и состояние/качество копеек.

По украинским монет – чаще всего скупают копейки из СССР (иногда только определенных лет), однако можно продать и другие монеты. Тогда цена будет в 2 – 3 раза ниже реальной. В частности компании, которые покупают монеты часто могут забрать абсолютно все, что вы предлагаете (даже если это не представляет особой ценности). Так, за "дешевые" копейки тоже можно получить деньги.

В общем продать можно монеты:

античные;

средневековые;

советские;

американские;

редкие;

юбилейные;

коллекционные;

старые, без особой ценности.

Что еще нужно знать о стоимости редких монет?