Какая будет пенсия, если зарплата 10 тысяч гривен

Конечный размер пенсии зависит не только от зарплаты. Также важную роль играет количество страхового стажа, который успел приобрести человек. Какой будет пенсия, если имел зарплату 10 тысяч гривен.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?

Требования к стажу зависят именно от возраста, сообщает ПФУ.

Чтобы уйти на пенсию в 2026 году, нужно иметь минимум:

в 60 лет минимум для выхода на заслуженный отдых составляет – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при зарплате 10 тысяч гривен?

Представим, что гражданин решил уйти на пенсию как можно раньше. Его количество официального стажа – 40 лет. То есть, такой человек может выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Также примем во внимание, что:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Если учитывать приведенные выше данные, пенсия составит ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имел зарплату 10 тысяч гривен и стаж 40 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили именно через пенсионный калькулятор.

