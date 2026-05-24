Какие налоги платят пенсионеры?

После выхода на пенсию часть украинцев продолжает работать, чтобы иметь дополнительный доход. Однако официальное трудоустройство означает, что с зарплаты пенсионеров, как и для других работников, автоматически удерживают налоги и сборы, сообщает Пенсионный фонд.

Интересно Какая будет пенсия, если имеешь официальный стаж 14 лет

В 2026 году работающие пенсионеры в Украине платят стандартные налоги с заработной платы. Речь идет о налоге на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор – 5%. Фактически общая налоговая нагрузка на официальную зарплату составляет 23%.

Например! Если пенсионер получает 10 тысяч гривен заработной платы, из этой суммы вычтут 1 800 гривен НДФЛ и 500 гривен военного сбора. В результате после уплаты налогов человек фактически получит 7 700 гривен "на руки".

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

При этом налог на доходы физических лиц удерживают не только с зарплаты. Он также применяется к премиям, части дополнительных выплат и доходов по гражданско-правовым договорам.

Нужно ли платить налоги с пенсии?

Для большинства украинцев пенсия не облагается налогом. В то же время отдельные правила действуют для граждан с высокими доходами. Налоги могут начисляться в случаях, когда пенсионные выплаты превышают установленный государством лимит.

Важно! При расчете также учитывают другие доходы человека: зарплату, дивиденды, аренду имущества или другие доходы.

Таким образом, часть пенсионеров с высоким уровнем дохода может платить налоги не только с зарплаты, но и с пенсионных выплат.

Какие доходы не облагаются налогом?