Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?

Требования к стажу зависят именно от возраста, сообщает ПФУ.

Читайте также Налоги для пенсионеров: сколько отчисляют с зарплаты после выхода на пенсию

Чтобы уйти на пенсию в 2026 году, нужно иметь минимум:

в 60 лет минимум для выхода на заслуженный отдых составляет – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия при зарплате 10 тысяч гривен?

Представим, что гражданин решил уйти на пенсию как можно раньше. Его количество официального стажа – 40 лет. То есть, такой человек может выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также примем во внимание, что:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

идет на заслуженный отдых на общих условиях.

Если учитывать приведенные выше данные, пенсия составит ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имел зарплату 10 тысяч гривен и стаж 40 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Расчеты происходили именно через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать о пенсии в Украине?