Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию сейчас?
Требования к стажу зависят именно от возраста, сообщает ПФУ.
Чтобы уйти на пенсию в 2026 году, нужно иметь минимум:
- в 60 лет минимум для выхода на заслуженный отдых составляет – 33 года страхового стажа;
- в 63 года – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какая будет пенсия при зарплате 10 тысяч гривен?
Представим, что гражданин решил уйти на пенсию как можно раньше. Его количество официального стажа – 40 лет. То есть, такой человек может выйти на заслуженный отдых в 60 лет.
Также примем во внимание, что:
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- идет на заслуженный отдых на общих условиях.
Если учитывать приведенные выше данные, пенсия составит ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если имел зарплату 10 тысяч гривен и стаж 40 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Расчеты происходили именно через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать о пенсии в Украине?
Требования к количеству стажа будут меняться. Речь идет именно о показателях для 60 и 63 лет. Они будут расти ежегодно до 2028 года. А вот минимум для 65 лет – 15 лет страхового стажа не претерпит изменений.
Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в некоторых видах городского транспорта. Исключением из этого перечня, например, является такси. Также пенсионеры могут рассчитывать на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Чтобы подтвердить право на эти льготы, гражданину нужно иметь при себе пенсионное удостоверение (физический документ или его электронный аналог в Дии).