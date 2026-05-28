Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію зараз?
Вимоги до стажу залежать саме від віку, повідомляє ПФУ.
Читайте також Податки для пенсіонерів: скільки відраховують із зарплати після виходу на пенсію
Аби піти на пенсію у 2026 році, потрібно мати щонайменше:
- в 60 років мінімум для виходу на заслужений відпочинок складає – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 років страхового стажу.
Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч гривень?
Уявимо, що особа вирішила піти на пенсію якнайраніше. Її кількість офіційного стажу – 40 років. Тобто, така людина може вийти на заслужений відпочинок в 60 років.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також візьмемо до уваги, що:
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо враховувати наведені вище дані, пенсія складе орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.
Яка буде пенсія, якщо мав зарплату 10 тисяч гривень і стаж 40 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Розрахунки відбувалися саме через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати про пенсію в Україні?
Вимоги до кількості стажу будуть змінюватись. Йдеться саме про показники для 60 та 63 років. Вони зростатимуть щорічно до 2028 року. А от мінімум для 65 років – 15 років страхового стажу не зазнає змін.
Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у деяких видах міського транспорту. Виключенням з цього переліку, наприклад, є таксі. Також пенсіонери можуть розраховувати на безоплатний проїзд у приміському залізничному транспорті. Аби підтвердити право на ці пільги, громадянину потрібно мати при собі пенсійне посвідчення (фізичний документ або його електронний аналог в Дії).