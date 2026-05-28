Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію зараз?

Вимоги до стажу залежать саме від віку, повідомляє ПФУ.

Аби піти на пенсію у 2026 році, потрібно мати щонайменше:

в 60 років мінімум для виходу на заслужений відпочинок складає – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при зарплаті 10 тисяч гривень?

Уявимо, що особа вирішила піти на пенсію якнайраніше. Її кількість офіційного стажу – 40 років. Тобто, така людина може вийти на заслужений відпочинок в 60 років.

Також візьмемо до уваги, що:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо враховувати наведені вище дані, пенсія складе орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо мав зарплату 10 тисяч гривень і стаж 40 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися саме через пенсійний калькулятор.

