Какая будет пенсия, если стаж 50 лет

Размер стажа влияет на конечную сумму пенсии. Также от этого показателя зависит время выхода на заслуженный отдых. Сейчас украинцы могут уйти на пенсию после 60 лет.

Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию в 2026?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести определенное минимальное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.

В зависимости от возраста, минимумы сейчас такие:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно,

– сообщает ПФУ.

Какой размер пенсии при стаже 50 лет?

50 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Также при расчетах учтем следующие факторы:

лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

имело доход – 10 тысяч гривен.

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

В 60 лет, при указанных условиях, пенсия будет составлять ориентировочно – 5,7 тысячи гривен.



Размер пенсии, если стаж 50 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года выплата будет несколько больше. Она достигнет – 6,7 тысячи гривен.



Какой размер пенсии, если стаж 50 лет и зарплата 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Самая выгодная выплата будет в 65 лет. В таком случае пенсия составит уже примерно – 7,4 тысячи гривен.



Каким будет размер пенсии, если приобрел 50 лет и имел доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?