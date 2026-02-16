Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию в 2026?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести определенное минимальное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.

В зависимости от возраста, минимумы сейчас такие:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно,

– сообщает ПФУ.

Какой размер пенсии при стаже 50 лет?

50 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Также при расчетах учтем следующие факторы:

лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

имело доход – 10 тысяч гривен.

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

В 60 лет, при указанных условиях, пенсия будет составлять ориентировочно – 5,7 тысячи гривен.



Размер пенсии, если стаж 50 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года выплата будет несколько больше. Она достигнет – 6,7 тысячи гривен.



Какой размер пенсии, если стаж 50 лет и зарплата 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Самая выгодная выплата будет в 65 лет. В таком случае пенсия составит уже примерно – 7,4 тысячи гривен.



Каким будет размер пенсии, если приобрел 50 лет и имел доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?