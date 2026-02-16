Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию в 2026?
Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести определенное минимальное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.
В зависимости от возраста, минимумы сейчас такие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;
- в 63 года – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно,
– сообщает ПФУ.
Какой размер пенсии при стаже 50 лет?
50 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Также при расчетах учтем следующие факторы:
- лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;
- имело доход – 10 тысяч гривен.
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
В 60 лет, при указанных условиях, пенсия будет составлять ориентировочно – 5,7 тысячи гривен.
Размер пенсии, если стаж 50 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 года выплата будет несколько больше. Она достигнет – 6,7 тысячи гривен.
Какой размер пенсии, если стаж 50 лет и зарплата 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Самая выгодная выплата будет в 65 лет. В таком случае пенсия составит уже примерно – 7,4 тысячи гривен.
Каким будет размер пенсии, если приобрел 50 лет и имел доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
В стаж может засчитываться не все время работы. В частности, не учитываются периоды, когда лицо осуществляло деятельность неофициально. Ведь за этот период не уплачивались страховые взносы.
Есть случаи, когда стаж считают в двойном размере. Речь ,в частности, о ситуации, когда лицо работает в особо опасных условиях.
Украинские пенсионеры имеют возможность увеличить свою выплату. Для этого есть разного рода доплаты и надбавки. Например, по возрасту. Заметим, что сейчас эта доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен.