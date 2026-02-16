Скільки стажу треба, аби піти на пенсію в 2026?
Щоб вийти на пенсію, потрібно набути визначену мінімальну кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також Не вистачає до пенсії: коли вигідно купити страховий стаж
Залежно від віку, мінімуми наразі такі:
- для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки стажу;
- у 63 роки – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років.
Якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно,
– повідомляє ПФУ.
Який розмір пенсії при стажі 50 років?
50 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. Також при розрахунках врахуємо наступні фактори:
- особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;
- мала дохід – 10 тисяч гривень.
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
В 60 років, за вказаних умов, пенсія складатиме орієнтовно – 5,7 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 50 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 63 роки виплата буде дещо більша. Вона сягатиме – 6,7 тисячі гривень.
Який розмір пенсії, якщо стаж 50 років і зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найвигідніша виплата буде в 65 років. В такому випадку пенсія складатиме уже приблизно – 7,4 тисячі гривень.
Яким буде розмір пенсії, якщо набув 50 років і мав дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
В стаж може зараховуватись не весь час роботи. Зокрема, не враховуються періоди, коли особа здійснювала діяльність неофіційно. Адже за цей період не сплачувались страхові внески.
Є випадки, коли стаж рахують в подвійному розмірі. Йдеться ,зокрема, про ситуацію, коли особа працює в особливо небезпечних умовах.
Українські пенсіонери мають змогу збільшити свою виплату. Для цього є різного роду доплати та надбавки. Наприклад, за віком. Зауважимо, що наразі ця доплата варіюється в межах 300 – 570 гривень.