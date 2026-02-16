Скільки стажу треба, аби піти на пенсію в 2026?

Щоб вийти на пенсію, потрібно набути визначену мінімальну кількість стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Не вистачає до пенсії: коли вигідно купити страховий стаж

Залежно від віку, мінімуми наразі такі:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно,

– повідомляє ПФУ.

Який розмір пенсії при стажі 50 років?

50 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років. Також при розрахунках врахуємо наступні фактори:

особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;

мала дохід – 10 тисяч гривень.

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

В 60 років, за вказаних умов, пенсія складатиме орієнтовно – 5,7 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 50 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки виплата буде дещо більша. Вона сягатиме – 6,7 тисячі гривень.



Який розмір пенсії, якщо стаж 50 років і зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найвигідніша виплата буде в 65 років. В такому випадку пенсія складатиме уже приблизно – 7,4 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії, якщо набув 50 років і мав дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?