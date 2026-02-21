Кто-то уходит на пенсию в 45, а другие работают до 60: почему пенсионный возраст у всех разный

В Украине пенсионный возраст не является одинаковым для всех. Для одних право на отдых наступает значительно раньше, тогда как другие работают до 60 лет и более. От чего зависит такая разница и какие условия определяют возможность досрочного выхода на пенсию, читайте далее.

Кто может выйти на пенсию до 60 лет?

Несмотря на то что общий пенсионный возраст в Украине установлен на уровне 60 лет, система предусматривает исключения. По данным Пенсионного фонда Украины, речь идет о 7,6 тысячи человек, которые вышли на пенсию раньше в 2025 году.

Интересно Неправильно начислили пенсию: что делать и куда обращаться

Однако, досрочный выход на пенсию возможен при наличии специального стажа, службы в силовых структурах, работы во вредных условиях или принадлежности к определенным законом категориям.

Справочно: Специальные пенсионные режимы формировались как компенсация за риск, службу в особых условиях или ограничения в правах во время службы. Однако со временем именно они стали предметом дискуссий о справедливости пенсионной системы.

В таких случаях пенсия рассчитывается не по общим правилам, а в соответствии со специальным законодательством, что нередко предусматривает другие формулы и коэффициенты.

В то же время для большинства украинцев требования к страховому стажу растут, поэтому в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь более 33 лет стажа, напоминают в Пенсионном фонде.

Есть ли ограничения для спецпенсий в 2026 году?

Именно разница в правовых режимах и становится источником значительной дифференциации как в возрасте выхода на пенсию, так и в размерах выплат. Впрочем, отдельные случаи высоких специальных пенсий, назначенных в относительно молодом возрасте, стали основанием для пересмотра подходов к ограничению чрезмерных выплат.

Фактически это означает, что для сверхвысоких специальных пенсий может применяться понижающий коэффициент. Механизм не отменяет саму выплату, однако ограничивает ее фактический размер на период действия бюджетного закона

Справочно: речь идет о пенсиях, которые в несколько раз превышают средний размер пенсии по стране или превышают установленный предельный порог в 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Какая максимальная пенсия в Украине?