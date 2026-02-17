Что делать, если неправильно начислили пенсионную выплату?
Объяснения предоставили в юридической фирме Правовой Лидер – Бесплатная Юридическая Консультация.
Так пенсию могут неправильно начислить по разным причинам: не учли часть страхового стажа, не сделали перерасчет после увольнения и тому подобное.
В таком случае нужно:
- подать письменное заявление в Пенсионный фонд с требованием провести перерасчет;
- приложить документы, которые подтверждают стаж или зарплату (речь идет о трудовой книжке, справки, архивные данные);
- если отказали или не ответили – обжаловать решение в вышестоящем органе ПФУ, а в случае необходимости – обратиться в суд.
Даже если ошибку сделали несколько лет назад, вы имеете право требовать перерасчет и возврат недополученных денег,
– отметили в заметке.
В общем каждый человек может зайти на портал ПФУ и увидеть все данные о своем стаже и размере выплат. Об этом пишет юридическая компания Сеть права.
Электронный сервис предоставляет возможность:
- просмотреть электронную трудовую книжку со сведениями обо всем страховом стаже, начиная с 2004 года;
- получить информацию о размере зарплаты, с которой уплачивались взносы, а также о коэффициенте заработка;
- подать электронные заявления на перерасчет, справки или другие услуги.
Обратите внимание! Также можно обратиться в местное отделение ПФУ и получить распечатку с расчетом и сравнить ее со своими документами. Для этого нужно предоставить работникам Фонда паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.
Что еще следует знать пенсионерам?
С 1 марта 2026 года в Украине состоится очередная, ежегодная индексация пенсий индексация пенсий. Ее показатель составит 12,1%. В то же время перерасчет коснется почти 10 миллионов человек.
Ожидается, что средняя пенсия составит в дальнейшем 6,5 тысячи гривен. Однако сейчас более 4,3 миллиона пожилых людей имеют выплату, которая меньше, чем 6 тысяч гривен.