Что делать, если неправильно начислили пенсионную выплату?

Объяснения предоставили в юридической фирме Правовой Лидер – Бесплатная Юридическая Консультация.

Так пенсию могут неправильно начислить по разным причинам: не учли часть страхового стажа, не сделали перерасчет после увольнения и тому подобное.

В таком случае нужно:

подать письменное заявление в Пенсионный фонд с требованием провести перерасчет; приложить документы, которые подтверждают стаж или зарплату (речь идет о трудовой книжке, справки, архивные данные); если отказали или не ответили – обжаловать решение в вышестоящем органе ПФУ, а в случае необходимости – обратиться в суд.

Даже если ошибку сделали несколько лет назад, вы имеете право требовать перерасчет и возврат недополученных денег,

– отметили в заметке.

В общем каждый человек может зайти на портал ПФУ и увидеть все данные о своем стаже и размере выплат. Об этом пишет юридическая компания Сеть права.

Электронный сервис предоставляет возможность:

просмотреть электронную трудовую книжку со сведениями обо всем страховом стаже, начиная с 2004 года;

получить информацию о размере зарплаты, с которой уплачивались взносы, а также о коэффициенте заработка;

подать электронные заявления на перерасчет, справки или другие услуги.

Обратите внимание! Также можно обратиться в местное отделение ПФУ и получить распечатку с расчетом и сравнить ее со своими документами. Для этого нужно предоставить работникам Фонда паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.

Что еще следует знать пенсионерам?