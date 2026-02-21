Хто може вийти на пенсію до 60 років?

Попри те що загальний пенсійний вік в Україні встановлено на рівні 60 років, система передбачає винятки. За даними Пенсійного фонду України, йдеться про 7,6 тисячі осіб, які вийшли на пенсію раніше у 2025 році.

Однак, достроковий вихід на пенсію можливий за наявності спеціального стажу, служби в силових структурах, роботи у шкідливих умовах або належності до визначених законом категорій.

Довідково: Спеціальні пенсійні режими формувалися як компенсація за ризик, службу в особливих умовах або обмеження у правах під час служби. Однак із часом саме вони стали предметом дискусій щодо справедливості пенсійної системи.

У таких випадках пенсія розраховується не за загальними правилами, а відповідно до спеціального законодавства, що нерідко передбачає інші формули та коефіцієнти.

Водночас для більшості українців вимоги до страхового стажу зростають, тому у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати понад 33 роки стажу, нагадують у Пенсійному фонді.

Чи є обмеження для спецпенсій у 2026 році?

Саме різниця у правових режимах і стає джерелом значної диференціації як у віці виходу на пенсію, так й в розмірах виплат. Втім, окремі випадки високих спеціальних пенсій, призначених у відносно молодому віці, стали підставою для перегляду підходів до обмеження надмірних виплат.

Фактично це означає, що для надвисоких спеціальних пенсій може застосовуватися понижуючий коефіцієнт. Механізм не скасовує саму виплату, однак обмежує її фактичний розмір на період дії бюджетного закону

Довідково: йдеться про пенсії, які у кілька разів перевищують середній розмір пенсії по країні або перевищують встановлений граничний поріг у 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Яка максимальна пенсія в Україні?