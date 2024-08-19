Райффайзен Банк запустил новый продукт "Вдячність": какие возможности он открывает

В нынешние времена поддержка важна для каждого человека. Осознавая это, Райффайзен Банк начал новый пакет услуг специально для тех украинцев, которые возвращаются к гражданской жизни.

Для украинских ветеранов и ветеранок отныне доступна карта "Вдячність" от Райффайзен Банка, информируют Финансы 24. О том, какие возможности она открывает, и о преимуществах нового продукта рассказываем далее.

Интересно Доллар дешевеет на рынке, тогда как евро зафиксировало бешеный прирост

Что стоит знать о карте "Вдячність"

Инициатива от Райффайзен Банка основана как знак благодарности и признания сверхусилий тех, кто защищает нашу страну, и их родных. Карточка "Вдячність" позволяет ветеранам бесплатно пользоваться различными финансовыми услугами и иметь доступ к особым предложениям на постоянной основе.

С картой "Вдячність" ветераны получают такие преимущества:

бесплатное открытие;

обслуживание без комиссии;

бесплатное пополнение карты, в том числе безналичные зачисления зарплаты, пенсии, социальных выплат;

получение средств в любом банкомате в Украине без комиссии;

отсутствие комиссии при переводах на карту любого банка через приложение MyRaif;

до 10% кэшбэка на определенные категории;

повышенная процентная ставка по депозиту "Растущий";

бесплатные PUSH и SMS уведомления обо всех операциях с картой.



Банк системно поддерживает ветеранов / Фото Райффайзен Банка

Кроме того, новый проект поддержали партнеры Райффайзен Банка, благодаря чему владельцы карты "Вдячність" могут пользоваться рядом дополнительных скидок, в частности:

до 50% скидки на любые услуги в сети медицинских центров "Родина";

20% скидки на индивидуальную или семейную защиту от несчастных случаев от страховой компании "Уніка";

15% скидки на страхование жилья с одноразовым или ежемесячными платежами от страховой компании "Уніка".

В то же время финучреждение продолжает развивать эту программу, приобщая к ней новые бизнесы и готовя для своих клиентов еще больше предложений.



Проект "Вдячность" открывает ряд возможностей / Фото Райффайзен Банка

Как и где открыть карту "Благодарность"

Райффайзен Банк сделал все возможное, чтобы процесс оформления карты "Вдячність" был максимально удобным и быстрым. Чтобы получить карту, нужно обратиться в любое отделение банка в Украине.

Найти удобное отделение банка можно, воспользовавшись картой по ссылке

Для оформления нужно иметь с собой перечень таких документов:

1. Паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет, и справку о присвоении ИНН.

2. Оригинал одного из этих удостоверений в бумажном варианте:

участника боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участника войны;

члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

В отделении банка позаботятся обо всех формальностях при оформлении карты "Вдячність". После завершения процесса клиенты Райффайзен Банка смогут свободно пользоваться картой, оплачивая с выгодными возможностями все необходимые услуги и товары.

Системная поддержка ветеранов

Райффайзен Банк активно поддерживает ветеранские сообщества и инициативы. Более 200 сотрудников банка защищают Украину в рядах Вооруженных Сил Украины. Банк ежемесячно выплачивает им средние зарплаты, на что направил уже 190 миллионов гривен с февраля 2022 года.



Райффайзен Банк вводит различные программы для собственных работников-ветеранов / Фото Райффайзен Банка

Кроме того, в банке работают 24 ветерана. Для них введены программы адаптации и социализации, консультации психологов, юристов, медицинское страхование и тому подобное.