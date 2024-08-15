Что происходит с долларом США

Американский доллар ослабил позиции на рынке на фоне новостей об инфляции в первой экономике мира. Речь идет о том, что рост цен в США замедляется. Поэтому, Федеральная резервная США может в сентябре начать снижать процентные ставки.

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Согласно последним данным, в июле индекс потребительских цен умеренно вырос, оправдав прогнозы аналитиков. В то же время в годовом исчислении инфляция замедляется, опустившись ниже 3%. Такой показатель зафиксировали впервые с 2021 года, информирует издание Reuters. В то же время евро зафиксировало два новых рекорда.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.