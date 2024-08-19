Для українських ветеранів та ветеранок відтепер доступна картка "Вдячність" від Райффайзен Банку, інформують Фінанси 24. Про те, які можливості вона відкриває, та про переваги нового продукту розповідаємо далі.

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Що варто знати про картку "Вдячність"

Ініціатива від Райффайзен Банку започаткована як знак вдячності та визнання надзусиль тих, хто захищає нашу країну, і їхніх рідних. Картка "Вдячність" дозволяє ветеранам безплатно користуватися різними фінансовими послугами та мати доступ до особливих пропозицій на постійній основі.

З карткою "Вдячність" ветерани отримують такі переваги:

безплатне відкриття;

обслуговування без комісії;

безплатне поповнення картки, у тому числі безготівкові зарахування зарплати, пенсії, соціальних виплат;

отримання коштів у будь-якому банкоматі в Україні без комісії ;

відсутність комісії під час переказів на картку будь-якого банку через застосунок MyRaif;

до 10% кешбеку на визначені категорії;

підвищена відсоткова ставка за депозитом "Зростаючий";

безкоштовні PUSH та SMS повідомлення про всі операції з карткою.



Банк системно підтримує ветеранів / Фото Райффайзен Банку

Окрім того, новий проєкт підтримали партнери Райффайзен Банку, завдяки чому власники картки "Вдячність" можуть користуватися низкою додаткових знижок, зокрема:

до 50% знижки на будь-які послуги в мережі медичних центрів "Родина";

20% знижки на індивідуальний чи сімейний захист від нещасних випадків від страхової компанії "Уніка";

15% знижки на страхування житла з одноразовим чи щомісячними платежами від страхової компанії “Уніка”.

Водночас фінустанова продовжує розвивати цю програму, долучаючи до неї нові бізнеси та готуючи для своїх клієнтів ще більше пропозицій.



Проєкт "Вдячність" відкриває низку можливостей / Фото Райффайзен Банку

Як і де відкрити картку "Вдячність"

Райффайзен Банк зробив усе можливе, аби процес оформлення картки "Вдячність" був максимально зручним та швидким. Для того, щоб отримати картку, потрібно звернутися до будь-якого відділення банку в Україні.

До теми! Знайти зручне відділення банку можна, скориставшись мапою за посиланням.

Для оформлення потрібно мати з собою перелік таких документів:

1. Паспорт громадянина України або документ, який його замінює, та довідку про присвоєння ІПН.

2. Оригінал одного із цих посвідчень в паперовому варіанті:

учасника бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасника війни;

члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

У відділенні банку подбають про усі формальності під час оформлення картки "Вдячність". Після завершення процесу клієнти Райффайзен Банку зможуть вільно користуватися картою, оплачуючи з вигідними можливостями усі необхідні послуги та товари.

Системна підтримка ветеранів

Райффайзен Банк активно підтримує ветеранські спільноти та ініціативи. Понад 200 працівників банку боронять Україну в лавах Збройних Сил України. Банк щомісяця виплачує їм середні зарплати, на що спрямував вже 190 мільйонів гривень від лютого 2022 року.



Райффайзен Банк запроваджує різні програми для власних працівників-ветеранів / Фото Райффайзен Банку

Окрім того, у банку працюють 24 ветерани. Для них запроваджені програми адаптації та соціалізації, консультації психологів, юристів, медичне страхування тощо.

АТ "Райффайзен Банк". Внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. за №94, з записом про право на здійснення банківської діяльності за №10 та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999 р., свідоцтво учасника Фонду №112 від 15.07.2021 р. Умови надання послуги згідно з правилами банку. Деталі на raiffeisen.ua.