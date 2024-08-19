Для украинских ветеранов и ветеранок отныне доступна карта "Вдячність" от Райффайзен Банка, информируют Финансы 24. О том, какие возможности она открывает, и о преимуществах нового продукта рассказываем далее.
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Что стоит знать о карте "Вдячність"
Инициатива от Райффайзен Банка основана как знак благодарности и признания сверхусилий тех, кто защищает нашу страну, и их родных. Карточка "Вдячність" позволяет ветеранам бесплатно пользоваться различными финансовыми услугами и иметь доступ к особым предложениям на постоянной основе.
С картой "Вдячність" ветераны получают такие преимущества:
- бесплатное открытие;
- обслуживание без комиссии;
- бесплатное пополнение карты, в том числе безналичные зачисления зарплаты, пенсии, социальных выплат;
- получение средств в любом банкомате в Украине без комиссии;
- отсутствие комиссии при переводах на карту любого банка через приложение MyRaif;
- до 10% кэшбэка на определенные категории;
- повышенная процентная ставка по депозиту "Растущий";
- бесплатные PUSH и SMS уведомления обо всех операциях с картой.
Банк системно поддерживает ветеранов / Фото Райффайзен Банка
Кроме того, новый проект поддержали партнеры Райффайзен Банка, благодаря чему владельцы карты "Вдячність" могут пользоваться рядом дополнительных скидок, в частности:
- до 50% скидки на любые услуги в сети медицинских центров "Родина";
- 20% скидки на индивидуальную или семейную защиту от несчастных случаев от страховой компании "Уніка";
- 15% скидки на страхование жилья с одноразовым или ежемесячными платежами от страховой компании "Уніка".
В то же время финучреждение продолжает развивать эту программу, приобщая к ней новые бизнесы и готовя для своих клиентов еще больше предложений.
Проект "Вдячность" открывает ряд возможностей / Фото Райффайзен Банка
Как и где открыть карту "Благодарность"
Райффайзен Банк сделал все возможное, чтобы процесс оформления карты "Вдячність" был максимально удобным и быстрым. Чтобы получить карту, нужно обратиться в любое отделение банка в Украине.
Для оформления нужно иметь с собой перечень таких документов:
1. Паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет, и справку о присвоении ИНН.
2. Оригинал одного из этих удостоверений в бумажном варианте:
участника боевых действий;
лица с инвалидностью вследствие войны;
участника войны;
члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
В отделении банка позаботятся обо всех формальностях при оформлении карты "Вдячність". После завершения процесса клиенты Райффайзен Банка смогут свободно пользоваться картой, оплачивая с выгодными возможностями все необходимые услуги и товары.
Системная поддержка ветеранов
Райффайзен Банк активно поддерживает ветеранские сообщества и инициативы. Более 200 сотрудников банка защищают Украину в рядах Вооруженных Сил Украины. Банк ежемесячно выплачивает им средние зарплаты, на что направил уже 190 миллионов гривен с февраля 2022 года.
Райффайзен Банк вводит различные программы для собственных работников-ветеранов / Фото Райффайзен Банка
Кроме того, в банке работают 24 ветерана. Для них введены программы адаптации и социализации, консультации психологов, юристов, медицинское страхование и тому подобное.