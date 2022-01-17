Рай для майнеров криптовалют в Казахстане может потерять свой блеск: почему
Источник:The Economic Times
Вполне возможно, Казахстан больше не будет безопасным убежищем для биткоина. Многие крупные майнеры планируют покинуть страну, ставшую глобальным крипто-хабом, после отключения интернета на прошлой неделе.
Эти события усилили опасения более жесткого регулирования этой сферы в Казахстане. На массовые протесты в стране отреагировала и начавшая обесцениваться главная криптовалюта мира.
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Что происходит с майнерами в Казахстане
Отключение правительством интернета во время массовых протестов в стране, имеющей статус второго по величине в мире центра майнинга, повлекло за собой снижение глобальной вычислительной мощности биткоина примерно на 13%, ведь центры обработки данных, используемые для майнинга цифровых монет, были выведены из сети.
Алан Дорджиев из Национальной ассоциации индустрии блокчейна и центров обработки данных в Казахстане, представляющей 80% легальных майнинговых компаний в стране, рассказал, что большинство производителей криптовалют теперь снова в сети. В то же время возобновление деятельности может разоблачить ряд проблем, возникающих в криптоиндустрии. Такое мнение высказали четыре основных майнера, некоторые из которых добавили, что они или их клиенты могут искать другие страны для работы.
По словам майнеров, отключение Интернета вызвало новую волну беспокойства по поводу стабильности и перспектив бизнеса из-за усиления надзора со стороны государства. Например, майнер, который перенес свои операции в Казахстан из Китая из-за дешевой энергии, сказал, что эта ситуация заставила его обратить внимание на перенос операций в Северную Америку или Россию.
Два или три года назад мы называли Казахстан раем для индустрии майнеров из-за стабильной политической обстановки и стабильной электроэнергии,
– рассказал майнер.
Он добавил, что в индустрии оценивают ситуацию. По всей вероятности, они оставят часть своего хешрейта в Казахстане, а часть перенести в другие страны.
Что такое хешрейтЭто единица измерения вычислительной мощности сети биткоин. Эта сеть должна выполнять мощные математические операции для обеспечения безопасности.
В настоящее время власти Казахстана пытаются понять, как облагать налогом и регулировать эту сферу. Усложняет эту ситуацию, поскольку этот бизнес в основном подпольный и находится в иностранной собственности. В прошлом году страна заявила, что планирует бороться с незарегистрированными "серыми" майнерами, которые, по ее оценкам, могут потреблять вдвое больше энергии, чем их законно работающие коллеги. К моменту создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 42 748 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 809,28 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.