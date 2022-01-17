Эти события усилили опасения более жесткого регулирования этой сферы в Казахстане. На массовые протесты в стране отреагировала и начавшая обесцениваться главная криптовалюта мира.

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Что происходит с майнерами в Казахстане

Отключение правительством интернета во время массовых протестов в стране, имеющей статус второго по величине в мире центра майнинга, повлекло за собой снижение глобальной вычислительной мощности биткоина примерно на 13%, ведь центры обработки данных, используемые для майнинга цифровых монет, были выведены из сети.

Алан Дорджиев из Национальной ассоциации индустрии блокчейна и центров обработки данных в Казахстане, представляющей 80% легальных майнинговых компаний в стране, рассказал, что большинство производителей криптовалют теперь снова в сети. В то же время возобновление деятельности может разоблачить ряд проблем, возникающих в криптоиндустрии. Такое мнение высказали четыре основных майнера, некоторые из которых добавили, что они или их клиенты могут искать другие страны для работы.

Что будет с майнингом в Казахстане / Фото Getty Images

По словам майнеров, отключение Интернета вызвало новую волну беспокойства по поводу стабильности и перспектив бизнеса из-за усиления надзора со стороны государства. Например, майнер, который перенес свои операции в Казахстан из Китая из-за дешевой энергии, сказал, что эта ситуация заставила его обратить внимание на перенос операций в Северную Америку или Россию.

Два или три года назад мы называли Казахстан раем для индустрии майнеров из-за стабильной политической обстановки и стабильной электроэнергии,

– рассказал майнер.

Он добавил, что в индустрии оценивают ситуацию. По всей вероятности, они оставят часть своего хешрейта в Казахстане, а часть перенести в другие страны.

Что такое хешрейт Это единица измерения вычислительной мощности сети биткоин. Эта сеть должна выполнять мощные математические операции для обеспечения безопасности.